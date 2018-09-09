Свердловский губернатор высоко оценил Центр общественного наблюдения

Екатеринбург, , 16:15 — REGNUM Центр общественного наблюдения за выборами за время своей работы зарекомендовал себя как эффективный инструмент обеспечения открытости избирательного процесса. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 9 сентября на площадке ЦОН в мультимедийном парке «Россия — моя история».

Центр общественного наблюдения начал работу сегодня одновременно с избирательными участками Свердловской области. Он оснащен всем необходимым оборудованием для работы наблюдателей — волонтеров, общественников, журналистов. В режиме реального времени на установленных мониторах они видят, что происходит на избирательных участках. Кроме того, здесь сформована мобильная правовая группа из членов центра и избиркома, которая по сигналу о предполагаемом нарушении может выезжать на место. Также в ЦОН работает «горячая линия» для участников выборов. Прямая трансляция работы центра ведется на специально созданный YouTube-канал.

«Такой центр — это объективный инструмент, который понятно и правильно работает. Здесь в режиме онлайн ведется наблюдение за ходом голосования. И это очень хорошая идея, ее нужно поддерживать и развивать», — отметил Евгений Куйвашев.

Он добавил, что по имеющейся у него информации на этот момент серьезных нарушений на выборах не зафиксировано, и призвал всех на избирательные участки.

Член избирательной комиссии Свердловской области, куратор проекта Елена Клименко рассказала губернатору о том, как выстроена работа ЦОН на этот раз. По ее словам, операторы центра с 8 утра приняли 67 сообщений от участников голосования. Из них только четыре обращения рассматриваются экспертами, все остальные были обработаны. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова провела для Евгения Куйвашева экскурсию по ЦОНу, который впервые сегодня разместился в мультимедийном парке «Россия — моя история». Она познакомила главу региона с волонтерами, среди которых есть уже опытные наблюдатели, а есть и те, кто сегодня таким образом участвует в выборном процессе впервые.

Напомним, ЦОН в Свердловской области работает в Единый день голосования в третий раз. Он был создан накануне губернаторских выборов по инициативе уполномоченного по правам человека в Свердловской области и облизбиркома. Центр работал в день выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года и открылся сегодня — в день, когда выборы проходят в 15 муниципалитетах Среднего Урала, в том числе в Екатеринбурге, где сегодня выбирают депутатов городской думы.

На площадке свердловского ЦОН сегодня впервые работают представители Общественной палаты региона. Заместитель председателя ОП Вадим Савин рассказал, что в этом году была создана временная рабочая группа, в которую вошли пять членов палаты. Они проверяли готовность избирательных участков к проведению Единого дня голосования: наличие инфраструктуры для маломобильных уральцев и оснащение системами видеоконтроля. А сегодня общественники ведут наблюдение совместно со специалистами центра.