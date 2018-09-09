Владимир Васильев принял присягу и вступил в должность главы Дагестана

Махачкала, , 16:15 — REGNUM В Дагестане состоялась церемония вступления в должность вновь избранного главы республики Владимира Васильева. В ходе 25-го внеочередного заседания Народного собрания, депутаты проголосовали большинством голосов за избрание Васильева на пост главы субъекта на ближайшие пять лет. После голосования прошла церемония принятия присяги, после чего Владимир Васильев вступил в должность главы Дагестана.

Напомним, вопрос об избрании руководителя региона был включен в повестку дня заседания парламента Дагестана. Депутаты Народного собрания выбирали главу из трех кандидатур, предложенных президентом РФ. В списке, кроме врио главы Дагестана Владимира Васильева, были также два заместителя председателя Народного собрания парламента Камил Давдиев и Махмуд Махмудов.

В ходе тайного голосования голоса парламентариев распределились следующим образом: за Владимира Васильева проголосовали 77 депутатов, за Камила Давдиева — пять и за Махмуда Махмудова — четыре.

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