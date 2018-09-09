В Алтайском крае завершились выборы губернатора

Барнаул, , 16:12 — REGNUM В Алтайском крае, где сегодня, 9 сентября, выбирают губернатора, несколько минут назад закрылись все избирательные участки, начался подсчёт голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным на 18:00 местного времени процент проголосовавших составлял 33,28% избирателей. О серьёзных нарушениях избирательного законодательства не сообщалось.

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Напомним, выборы губернатора региона являются досрочными, они проводятся в связи со скоропостижной отставкой Александра Карлина, руководившего регионом более 12 лет. Избранным будет считаться зарегистрированный кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Также в регионе состоялось несколько избирательных компаний по выборам представителей в органы муниципальной власти.