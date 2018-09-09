37,54% жителей Калмыкии проголосовали к 15:00

Элиста, , 16:09 — REGNUM 37,54% избирателей Калмыкии приняли участие в выборах депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия шестого созыва на 15:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Активнее всего голосуют жители Октябрьского района Калмыкии — там к избирательным участкам пришли уже 64,60% граждан, имеющих право голоса.

Напомним, на 27 мандатов в республиканском парламенте претендуют 149 кандидатов. Свои списки смогли зарегистрировать ЛДПР, «Единая Россия», Российская экологическая партия «Зеленые», КПРФ, «Патриоты России», «Родина», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа». Бюллетени для голосования оформлены на русском и калмыцком языках.

Голосование на выборах стартовало в 08:00 в единый день голосования 9 сентября. Всего в списки избирателей включены 207 тыс. 484 человек. Явка на выборах в парламент пятого созыва в 2013 году составила 48,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября, в единый день голосования, в России проходит более 4,7 тыс. выборов различного уровня, в 80 регионах. В списки избирателей включены около 65 млн человек.

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