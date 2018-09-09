Явка на выборах гордумы в Рязани ниже, чем пять лет назад

Рязань, , 16:07 — REGNUM Явка избирателей на выборах в Рязанскую городскую думу, которые проходят 9 сентября, к 15:00 составила 15,05%. Как сообщил «Рязанский городской сайт», всего на участки пришли около 62,8 тыс. избирателей.

По данным ГАС «Выборы», в которую пока успели внести данные только с нескольких городских избирательных округов, в округе №20 явка составляет 28,72%. Округ охватывает часть Советского района. При этом, например, в округе №18, который находится в том же районе, явка составляет всего 12,65%.

ИА REGNUM отмечает, что в 2013 году, когда город в последний раз выбирал думу, явка к 15:00 уже была 16,71%. К слову, 9 сентября 2018 года в 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.