На выборах губернатора Самарской области проголосовали 31% избирателей

Самара, , 16:04 — REGNUM На досрочные выборы главы Самарской области на 15:00 (13:00 мск) пришли 31,38% избирателей от числа включенных в список, тогда как на губернаторских выборах в 2014 году к этому часу в голосовании приняли участие 41,87% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политически активные граждане Самарской области решают, кто из шести кандидатов займет губернаторское кресло. На него претендуют врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров («Единая Россия»), помощник депутата Самарской губернской думы Галина Баранова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), предприниматель Виталий Кирсанов («Коммунисты России»), заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ), заместитель председателя комитета Самарской губернской думы Михаил Маряхин («Справедливая Россия») и заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР).

В Самаре показатель активности избирателей колеблется в диапазоне от 18,72% до 22,96%. Максимальный уровень явки в Тольятти составил 24,62%. В некоторых районах на выборы пришли более 70% граждан. Так, в Клявлинском районе явка составила 78,5%, в Хворостянском районе — 73,96%, в Приволжском районе — 70,18%.

Кроме того, к 15:00 по местному времени 28,84% избирателей Самарской области приняли участие в дополнительных выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 158. В Тольятти выбрать депутатов в местный орган представительной власти пришли 19,72% избирателей, в 2013 году — 17,66%. В Сызрани в 2013 году к 15:00 явка на выборы в местный парламент составила 25,94%, в этом году к указанному времени проголосовало 28,28% избирателей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня в Самарской области работают все 1783 избирательных участка, 1681 из них — с 8:00, остальные открылись чуть позже. На утро 9 сентября количество зарегистрированных избирателей в списках для голосования составило 2 365 786 человек.

Также в регионе проходят дополнительные выборы депутата Государственной думы. Кроме того, избиратели голосуют за членов городских дум Сызрани и Тольятти. Еще в 35 городских округах и районах идут избирательные кампании, которые определят состав местных представительных органов.

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