В Лужском районе Ленобласти проголосовали более трети избирателей

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:03 — REGNUM Более трети избирателе Волошовского сельского поселения в Лужском районе Ленобласти отдали голоса на выборах совета депутатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Леноблизбиркоме.

К 15:00 мск в Волошовском сельском поселении проголосовали 31,63% избирателей. В Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленобласти, где сегодня тоже выбирают депутатов в местный совет, к 15:00 проголосовали 17,05% избирателей.

Напомним, в Колтушском сельском поселении зарегистрировано более 17,5 тыс. избирателей, в Волошовском — намного меньше, около 1 тыс. человек.

В Колтушском поселении выбирают совет депутатов второго созыва, а в Волошовском поселении — совет депутатов четвертого созыва.

В Колтушах на 15 мест претендуют 43 кандидата, из них 15 выдвинуты «Единой Россией», 13 — ЛДПР, 5 — «Справедливой Россией», 3 — КПРФ, а еще семь — самовыдвиженцы.

В Волошовском поселении на 10 мандатов претендуют 20 кандидатов, по 9 от «Единой России» и ЛДПР, а также два самовыдвиженца.

Напомним, 9 сентября в России — Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.