Идёт голосование за кандидатов в губернаторы Подмосковья

Красногорск, , 15:58 — REGNUM Все шестеро кандидатов на пост главы Подмосковья проголосовали на выборах. Кандидат от Коммунистической партии РФ Константин Черемисов проголосовал на выборах мэра Москвы, передает ТАСС. Он, по словам собеседника агентства в предвыборном штабе, прописан в столице и пришел на участок по месту жительства.

Кандидат от «Партии Роста» Борис Надеждин проголосовал на выборах губернатора Московской области в Долгопрудном.

«Я проголосовал, где всегда голосую — в Долгопрудном. Существуют две практические причины, почему надо ходить на выборы. Первая заключается в том, что чем больше людей придут, возьмут бюллетени и реально опустят в урну, тем меньше бюллетеней потом можно в эту урну вбросить. Вторая причина такая: результаты выборов — это важнейший сигнал для власти», — цитирует издание кандидата в губернаторы.

Справедливорос Игорь Чистюхин проголосовал в поселке Удельное Раменского района.

«30 лет назад окончил эту гимназию, сегодня было очень приятно вновь ее посетить и отдать голос за одного из кандидатов», — цитирует кандидата «Интерфакс».

Кирилл Жигарев (ЛДПР) проголосовал на участке в администрации сельского поселения Барвихинское.

Кандидат от «Альянса Зеленых» Лилия Белова воспользовалась сервисом «Мобильный избиратель».

«Я проголосовала в городе Химки на участке 3193. На портале госуслуг открепилась из Клина, посмотрела, как работает эта система — очень комфортно. Приятно удивлена. Считаю, что организация на высшем уровне (…) на мой взгляд, как творческого человека — не хватает музыки. Обычно, из воспоминаний (на избирательных участках — ИФ) музыка, а так все очень достойно», — сказала политик.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 9 сентября в выборах принял участие действующий губернатор и кандидата от «Единой России» Андрей Воробьев.