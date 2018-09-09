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Явка на муниципальных выборах в Республике Алтай к 18:00 составила 42,17%

Политика

Наибольшее число избирателей пришло на участки в Кош-Агачском районе, наименьшее — в Майминском

Горно-Алтайск, 9 сентября 2018, 15:59 — REGNUM  Большие муниципальные выборы в Республике Алтай за два часа до закрытия участков свидетельствуют о большом интересе к ним граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального избиркома, к 18:00 местного времени в регионе проголосовало 49 198 избирателей, что составляет 42,17% от общего количества. Наибольший интерес к выборам проявлен в Кош-Агачском районе (55,05%), наименьший — в Майминском (25,95%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12:00 местного времени явка с республике составляла 24,12%, а к 15:00 число проголосовавших превышало уже 34,86%. По итогам муниципальных выборов должны быть избраны главы 54 муниципальных образований и замещено порядка 815 депутатских мандатов.

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Муниципальные выборы в Республике Алтай 9 сентября 2018 года
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