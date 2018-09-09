Явка на муниципальных выборах в Республике Алтай к 18:00 составила 42,17%

Горно-Алтайск, , 15:59 — REGNUM Большие муниципальные выборы в Республике Алтай за два часа до закрытия участков свидетельствуют о большом интересе к ним граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального избиркома, к 18:00 местного времени в регионе проголосовало 49 198 избирателей, что составляет 42,17% от общего количества. Наибольший интерес к выборам проявлен в Кош-Агачском районе (55,05%), наименьший — в Майминском (25,95%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12:00 местного времени явка с республике составляла 24,12%, а к 15:00 число проголосовавших превышало уже 34,86%. По итогам муниципальных выборов должны быть избраны главы 54 муниципальных образований и замещено порядка 815 депутатских мандатов.