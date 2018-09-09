На 15:00 в Воронежской области проголосовали менее трети избирателей

Воронеж, , 15:57 — REGNUM 28,22% жителей Воронежской области проголосовали на выборах губернатора на 15:00 9 сентября, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме.

К 14:00 14 сентября 2014 года на выборах губернатора Воронежской области явка составила 27,88%.

Лидером по явке остается Аннинский район, где проголосовали 66,58% избирателей. Явку более 50% показали Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Новохоперский, Нижнедевицкий, Панинский, Петропавловский, Подгоренский, Репьевский, Терновский. В аутсайдерах — районы Воронежа, самая низкая явка в Левобережном, 10,57%.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Воронежской области проходят досрочные выборы губернатора. На пост главы региона претендуют шесть зарегистрированных кандидатов: депутат Воронежской гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), врио губернатора Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия»), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков («Родина») и директор ООО НПО «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев (Партия роста).

9 сентября, в Единый день голосования, в 80 регионах России проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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