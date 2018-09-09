Тюменский избирком не получал сообщений о «десятках нарушений»

Тюмень, , 16:02 — REGNUM В Тюменской области наблюдатели одной из партий сообщают о «более двадцати нарушениях» на выборах. Партийцы заявляют о якобы имеющих место подвозе избирателей и вбросах бюллетеней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно хронике нарушений, которая ведётся на сайте регионального отделения, в Ялуторовске, к примеру, избирателей вносили в список для голосования по месту пребывания непосредственно в день выборов. В Калининском округе Тюмени зафиксирован подвоз избирателей. В Ленинском округе Тюмени «во время наплыва избирателей зафиксирован вброс бюллетеней».

Однако по словам председателя избиркома Тюменской области Игоря Халина жалоб на вбросы и подвозы пока не поступало. Возможно, заявления находятся на рассмотрении муниципальных избирательных комиссий.

Также напомним, что, по информации Общественной палаты России, многие из якобы имеющихся нарушений являются фейковыми. В перечне оказалась и Тюменская область. А в Екатеринбурге сообщения о нарушениях принимает Центр общественного наблюдения за выборами, и там многие жалобы просто не подтвердились. В том числе не нашли подтверждения и сообщения о подкупах избирателей. Вполне возможно, что сообщения из Тюменской области также не подтвердятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области проходят, помимо выборов губернатора, голосование за кандидатов в депутаты гордумы Тюмени, а также глав районов и представительные органы поселений региона.

Напомним, единый день голосования проходит 9 сентября практически по всей стране. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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