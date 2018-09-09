На выборах во Владимирской области проголосовали почти 23% избирателей

Владимир, , 15:48 — REGNUM Во Владимирской области к 15:00 до выборов губернатора и депутатов заксобрания дошли 22,89% избирателей. Как сообщила пресс-служба регионального избиркома, в абсолютных цифрах голоса за кандидатов отдали 258,8 тыс. человек.

По сравнению с 2013 годом, когда в регионе выбирали губернатора и состав областного заксобрания, явка на 15:00 выше. Тогда до участков к этому моменту дошли только 18,75% избирателей. При этом интерес к выборам президента в марте 2018 года был значительно выше. 18 марта явка на 15:00 составляла почти 50%.

ИА REGNUM напоминает, что на пост главы Владимирской области претендуют четыре человека. Это Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Сергей Глумов («Патриоты России»), Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Сипягин (ЛДПР). В региональное заксобрание по единому округу хотят пройти представители семи партий. Всего в бюллетени включено 434 кандидата — они претендуют на 38 мандатов.

Отметим, что всего в России 9 сентября выборы проходят в 80 регионах. В более чем 4,7 тысяч выборов разного уровня могут принять участие примерно 65 млн избирателей.

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