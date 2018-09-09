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Нарушения на выборах в Московской области исправлены на местах

Политика

Они не были существенны

Красногорск, 9 сентября 2018, 15:48 — REGNUM  Совет по правам человека при президенте РФ получил пять обращений о нарушениях на выборах губернатора Московской области. Об этом рассказала председатель Совета по правам человека при подмосковном губернаторе Марина Юденич.

По её словам, все факты не носят серьезный характер и исправлены на местах, передает «Интерфакс».

"Я была в составе мониторинговой группы Совета по правам человека при президенте РФ и совета по правам человека при губернаторе Московской области. Были нарушения, но все они не носят серьёзного характера и исправлялись сразу на местах. По существу было всего около 5 нарушений», — отметила правозащитник.

Напомним, что в Единый день голосования 9 сентября в Московской области проходят выборы губернатора, а также муниципальные выборы.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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