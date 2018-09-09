К середине дня явка на выборах в думу Великого Новгорода превысила 15%

Великий Новгород, , 15:47 — REGNUM В Великом Новгороде на выборах депутатов городской думы шестого созыва к 15:00 проголосовали 27 763 избирателя — 15,71% от включённных в списки, сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

Активность избирателей немного выше, чем на выборах депутатов думы Великого Новгорода в сентябре 2013 года, когда к этому часу явка достигла 14,92%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в думу города проходят по смешанной системе: из 30 депутатов 15 будут избраны по одномандатным округам, 15 — по спискам партий (это «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и партия «Яблоко»). На 30 мест претендуют 256 человек.

Всего в Новгородской области сегодня завершаются 13 муниципальных избирательных кампаний.

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