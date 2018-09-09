Четверть избирателей проголосовала на выборах нижегородского губернатора

Нижний Новгород, , 15:47 — REGNUM На губернаторских выборах в Нижегородской области явка избирателей на 15:00 составила 25,08%. Всего на утро 9 сентября 2018 года в список избирателей были включены 2 576 950 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На предыдущих губернаторских выборах в 2014 году на это же время явка составляла 27,88%.

По уточненным данным, явка на полдень 9 сентября 2018 года составила 14,07% против 15,79% на это же время четыре года назад. Сегодня на 12:00 лидировал Лукояновский район — 40,25%, а в Нижнем Новгороде явка составляла в зависимости от района от 7,36 до 8,65%. На 15:00 лидируют Починковский и Дивеевский районы — 61,24% и 60,7%.

В единый день голосования в области работают 2 174 избирательных участка, три из которых временные.

Напомним, губернатора жители Нижегородской области выбирают из пяти претендентов — представителя «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Александра Быкова, депутата Заксобрания, представителя КПРФ Владислава Егорова, депутата Заксобрания области, представителя партии «Справедливая Россия» Галины Клочковой, депутата Госдумы, представителя ЛДПР Александра Курдюмова, врио губернатора Нижегородской области, представителя партии «Единая Россия» Глеба Никитина. Все кандидаты, а также мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уже проголосовали на выборах.

В 2014 году на должность главы региона претендовали семеро человека, а итоговая явка составила 54,49%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в области проходят довыборы депутата Госдумы по 129 одномандатному избирательному округу, дополнительные выборы депутата Заксобрания по шестому избирательному округу, а также довыборы представительных органов власти в 27 районах и четырёх городских округах, включая Нижний Новгород и Дзержинск. В последних распределят по одному мандату.

Сегодня все жители Нижегородской области могут проголосовать и за стратегию развития региона до 2035 года.