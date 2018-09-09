Явка на выборах в Тверской области достигла 15,71%

Тверь, , 15:46 — REGNUM 15,71% составила явка избирателей на 15:00 9 сентября на выборах депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, которые проходят в Тверской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома. На 12:00 явка составляла 8,4%.

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На мандат депутата Государственной думы претендуют шесть зарегистрированных кандидатов, это: Сергей Веремеенко («Единая Россия»), Александр Гришин (Партия пенсионеров), Илья Клейменов (Коммунистическая партия «Коммунисты России»), Вадим Соловьев (КПРФ), Леонид Булатов (ЛДПР), Сергей Юровский («Справедливая Россия»).

Также в регионе проходят муниципальные выборы — жителям предстоит в общей сложности выбрать 1971 депутата. Число кандидатов в общей сложности составляет 3448 человек. В списки кандидатов на выборы депутата Госдумы включены 536,8 тыс. избирателей, на муниципальных выборах — 445,5 тыс. человек.

За ходом выборов следят более тысячи наблюдателей от политических партий и еще 653 наблюдателя от Общественной палаты Тверской области. На 12:00, по данным облизбиркома, сообщений о нарушениях не поступало.

Напомним, 9 сентября, в Единый день голосования, в 80 регионах России проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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