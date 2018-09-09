«Вброс» бюллетеней в Москве может оказаться обычным голосованием близнецов

Москва, , 15:42 — REGNUM Двойное голосование одного и того же человека на участке №1982 в Москве может оказаться не вбросом, а участием в голосовании близнецов. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил Венедиктов, поступила жалоба, что на участке №1982 с разрывом в 16 минут дважды проголосовал один и тот же человек. По предварительной информации, это могли быть близнецы.

«На место направлена мобильная группа, в которую вошла уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Мобильная группа должна будет сравнить информацию в книгах и установить, был ли это один человек, или действительно проголосовали близнецы», — подчеркнул он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, избирательные участки для голосования на выборах мэра Москвы будут открыты до 22.00. Также для москвичей, находящихся за пределами столицы, открыты дополнительные «дачные» участки для голосования в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

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