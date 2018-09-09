Муниципальные выборы в Татарии проходят без нарушений

Казань, , 15:40 — REGNUM На муниципальных выборах в Татарии, которые проходят на 275 избирательных участках региона в единый день голосования 9 сентября 2018 года, нарушений не зафиксировано. К 15:00 явка избирателей на довыборах в думу Казани составила 10,56%, на довыборах депутатов в совет Набережных Челнов — 12,26%. В оба представительных органа власти в этот день предстоит распределить по два мандата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным Центризбиркома РТ, к полудню в республике в целом явка составляла на всех участках 16,28% голосов — 27 163 избирателей из 166 818 включенных в список на утро 9 сентября 2018 года. Выборная кампания в Казани проходит менее активно, чем в Набережных Челнах — на 10:00 в столице республики проголосовали лишь 2,41% избирателей, в то время как в Набережных Челнах на участки к тому времени пришли 3,75%, а на 12:00 часов явка составляла 5,36% и 7,83% соответственно.

Напомним, в республике выборы проходят в 14 городских поселениях, в 42-х муниципалитетах и 206 сельских поселениях. Распределить планируется 246 мандатов, на которые претендуют 622 человека. За законностью на участках следят свыше 650 наблюдателей, в их числе и представители Общественной палаты Татарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября выборные кампании проходят в 80 регионах России, где зарегистрировано свыше 65 млн избирателей.