Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
17:20:02 МСК

К 15:00 на выборы губернатора Ивановской области пришли 21,81% жителей

Политика

На данный момент показатели явки не слишком отличаются от данных 2014 года

Иваново, 9 сентября 2018, 15:39 — REGNUM  21,81% жителей Ивановской области, имеющих право голоса, приняли участие в выборах губернатора региона по данным на 15:00 9 сентября, в единый день голосования, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областной избирательной комиссии.

14 сентября 2014 года, когда в регионе также выбирали губернатора, явка на 15:00 составила 21,26% избирателей, избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост губернатора претендуют врио губернатора Станислав Воскресенский («Единая Россия»), вице-спикер облдумы Сергей Нациевский (КПРФ), депутат гордумы Кинешмы Александр Орехов (Коммунистическая партия Коммунисты России), директор ООО «Ткацкая фабрика» Павел Попов («Справедливая Россия») и депутат облдумы Дмитрий Шелякин (ЛДПР). Также в регионе проходят выборы депутатов облдумы — на 26 мандатов претендуют около 300 кандидатов.

Добавим, что в целом сегодня, 9 сентября, в Единый день голосования, на территории России проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в 80 регионах. В списки избирателей включены около 65 млн человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Ивановской области — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить