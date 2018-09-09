К 15:00 на выборы губернатора Ивановской области пришли 21,81% жителей

Иваново, , 15:39 — REGNUM 21,81% жителей Ивановской области, имеющих право голоса, приняли участие в выборах губернатора региона по данным на 15:00 9 сентября, в единый день голосования, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областной избирательной комиссии.

14 сентября 2014 года, когда в регионе также выбирали губернатора, явка на 15:00 составила 21,26% избирателей, избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост губернатора претендуют врио губернатора Станислав Воскресенский («Единая Россия»), вице-спикер облдумы Сергей Нациевский (КПРФ), депутат гордумы Кинешмы Александр Орехов (Коммунистическая партия Коммунисты России), директор ООО «Ткацкая фабрика» Павел Попов («Справедливая Россия») и депутат облдумы Дмитрий Шелякин (ЛДПР). Также в регионе проходят выборы депутатов облдумы — на 26 мандатов претендуют около 300 кандидатов.

Добавим, что в целом сегодня, 9 сентября, в Единый день голосования, на территории России проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в 80 регионах. В списки избирателей включены около 65 млн человек.