На выборах красноярского губернатора известна явка к 18:00

Красноярск, , 15:34 — REGNUM Явка на выборах губернатора Красноярского края 9 сентября на 18:00 по местному времени составила 24,82%.

На выборах главы региона 14 сентября 2014 года явка к 18 часам составляла 26,94%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае 9 сентября 2018 года проходят выборы губернатора. Ровно в 08:00 по местному времени открылись 2174 избирательных участка.

Явка на сегодняшних выборах красноярского губернатора к 14:00 составляла 15,85%.

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