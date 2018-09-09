Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
17:19:04 МСК

В Москве заявили о возможной попытке вброса бюллетеней на выборах мэра

Политика

На место направлена мобильная группа Общественного штаба по наблюдению за выборами

В Москве заявили о возможной попытке вброса бюллетеней на выборах мэра
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы мэра Москвы

Москва, 9 сентября 2018, 15:33 — REGNUM  Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы заявил о возможной попытке вброса на участке №1982. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ранее поступила жалоба на то, что на данном участке с разрывом в 16 минут дважды проголосовал один и тот же человек. На место направлена мобильная группа Общественного штаба по наблюдению за выборами, в которую вошли Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева и представитель «Партии Роста» Максим Бычков. Мобильная группа выяснит все обстоятельства вброса», — заявил он.

Напомним, по состоянию на 12 часов дня на выборах мэра Москвы в столице проголосовало 8,2% избирателей. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Читайте развитие сюжета: «Вброс» бюллетеней в Москве может оказаться обычным голосованием близнецов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы мэра Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить