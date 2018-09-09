В Москве заявили о возможной попытке вброса бюллетеней на выборах мэра

Москва, , 15:33 — REGNUM Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы заявил о возможной попытке вброса на участке №1982. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ранее поступила жалоба на то, что на данном участке с разрывом в 16 минут дважды проголосовал один и тот же человек. На место направлена мобильная группа Общественного штаба по наблюдению за выборами, в которую вошли Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева и представитель «Партии Роста» Максим Бычков. Мобильная группа выяснит все обстоятельства вброса», — заявил он.

Напомним, по состоянию на 12 часов дня на выборах мэра Москвы в столице проголосовало 8,2% избирателей. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

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