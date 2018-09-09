Подмосковье и Чукотку ждут в лидерах по явке на выборах

Красногорск, , 15:32 — REGNUM Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов назвал три региона, где, по его мнению, будет самая высокая явка в Единый день голосования 9 сентября. Ими станут Московская область, Чукотка и Иркутская область.

«Самый большой показатель, вероятно, будет в Московской области — в Москве, скорей всего, явка будет меньше 30%… Исходя из того, что в этом году парламентских выборов нет, ситуация относительно стабильная и в большинстве регионов нет серьезной интенсивности борьбы, явка будет примерно в границах от 20% с чем-то до 36%. Выше она будет в Чукотской АО и, скорее всего, в регионах, где будет идти интенсивная борьба в заксобрание — например, Иркутская область», — цитирует РИА Новости Абзалова.

Высокий интерес эксперт ждет и в Кемеровской области, а вот в Красноярском крае отмечает снижение. Низкой, по мнению господина Абзалова, явка останется в Новосибирске, потому мэр областного центра Анатолий Локоть ранее отказался от гонки.

Всего в 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.