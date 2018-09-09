Явка избирателей на выборах главы Кузбасса приблизилась к 60%

Кемерово, , 15:30 — REGNUM По данным избирательной комиссии Кемеровской области к 18:00 (время местное) на избирательные участки пришли 1 млн 181 тыс. избирателей. Явка на выборах губернатора региона к этому времени составила 58,87%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За три часа она выросла почти на 12%. В 15:00 явка составляла 47,3%.

На пост главы Кемеровской области претендуют шесть кандидатов: Владимир Карпов, Елена Латышенко, Татьяна Протас, Юрий Скворцов, Игорь Украинцев, Сергей Цивилёв.

Отметим, что сегодня, 9 сентября, проходят выборы мэра города Новокузнецка. К 18:00 (время местное) явка на этих выборах составила 36,98%.

Всего в единый день голосования в Кемеровской области стартовали более 20 избирательных кампаний, а в 80 регионах страны — более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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