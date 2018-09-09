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Выборы главы Тюменской области: к 16:00 проголосовали 39,4% избирателей

Политика

На выборах губернатора Тюменской области в 2014 году активность электората была выше

Тюмень, 9 сентября 2018, 15:31 — REGNUM  По данным ГАС «Выборы» в регионах «тюменской матрёшки» проголосовали к 16:00 по местному времени (14:00 мск) 39,4% от общего числа избирателей. В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выбирают губернатора области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К указанному часу в ЯНАО на избирательные участки пришли 51,7% избирателей, в Тюменской области — 47%, в Югре — 27,84%.

На выборах губернатора Тюменской области в 2014 году активность электората была выше. Тогда к 16:00 проголосовало 46,03% жителей регионов «тюменской матрёшки».

Напомним, избирательные участки в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО работают до 20:00.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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