Выборы в Хакасии: явка на 18 часов

Абакан, , 15:26 — REGNUM В Хакасии явка на выборах главы республики на 18 часов, по данным ЦИК РФ, составила 35,18% (на выборах 8 сентября 2013 года к 18 часам — 31,66%).

Явка на выборах депутатов Верховного совета седьмого созыва на 18 часов — 34,72% (в 2013 году к 18 часам — 31,65%).

Явка на выборах главы Абакана к 18:00 — 30,16% (2013 год — 28,45%).

Явка на выборах горсовета Абакана шестого созыва — 30,16% (2013 год — 28,45%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, проходят выборы главы и парламента региона, мэра и горсовета Абакана.

Напомним, в России 9 сентября — единый день голосования. В 80 регионах проходят более 4,7 тыс. выборов различного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек

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