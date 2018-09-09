В Ростовской области зафиксирована попытка вброса бюллетеней

Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Первая попытка вброса бюллетеней зафиксирована в Ростовской области. Подтверждающее видео появилось в социальных сетях. Как сообщают очевидцы, инцидент произошёл в Батайске.

На видеокадрах видно, как к избирательной урне подошла женщина (предположительно, работник УИК № 260) с пачкой бумаги, которую попыталась бросить в ящик для голосования. Но её действия были пресечены наблюдателями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области вброс бюллетеней был зафиксирован камерами видеонаблюдения на выборах депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва, которыми был оснащён ростовский участок №1958. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября в России — единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня. Жители Ростовской области выбирают депутатов регионального Законодательного собрания, а в 12 городах и районах — за депутатов местных парламентов.

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