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К 18:00 явка на выборах мэра Новокузнецка составила 36,98%

Политика

За три часа она выросла на 11,3%

Новокузнецк, Кемеровская область, 9 сентября 2018, 15:18 — REGNUM  Явка на выборах мэра Новокузнецка к 18:00 (время местное) составила 36,98%. На избирательных участках побывали почти 148,4 тыс. избирателей. За три часа явка выросла на 11,3% — в 15:00 она была 25,66%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что в выборах мэра Новокузнецка в качестве кандидатов участвуют Леонид Бураков, Денис Елькин, Сергей Кузнецов, Владимир Пронин, Евгений Смехнов, Дмитрий Чертов.

Также в единый день голосования в Кузбассе проходят выборы губернатора и депутатов совета народных депутатов области пятого созыва. Всего 9 сентября на территории области стартовали более 20 избирательных кампаний.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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