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На выборах во Владимирской области заметили фейковый вброс

Политика

Открытый альянс наблюдателей нашел фейковое видео, на котором запечатлен вброс бюллетеней якобы на одном из участков во Владимирской области

Владимир, 9 сентября 2018, 15:15 — REGNUM  Во Владимирской области наблюдатели обнаружили фейковое видео, автор которого утверждал, что на участке №51 в Александровском районе произошел вброс бюллетеней на выборах губернатора и депутатов заксобрания. Позже оказалось, что на видео — не тот участок, о котором идет речь.

Как сообщили в пресс-службе Открытого альянса наблюдателей, видео было размещено в интернете примерно в 9 утра 9 сентября. Позже на место выехали активисты Открытого альянса наблюдателей.

«Проверка избирательного участка оперативной группой Открытого Альянса Наблюдателей показала, что на видео абсолютно другое помещение», — говорится в сообщении, поступившем в ИА REGNUM.

Как сообщили в избиркоме Владимирской области, который провел проверку инцидента, информация о нарушении не подтвердилась, более того — запись была размещена еще 8 сентября, то есть до начала голосования.

«Расположение технологического оборудования в помещении, состав якобы членов комиссии на видеозаписи не соответствуют действительности, что подтверждается представленными в адрес Избирательной комиссии Владимирской области фотографиями помещения для голосования избирательного участка № 51», — говорится в сообщении избиркома.

Отметим, что подобный случай произошел во Владивостоке.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября в России проходит единый день голосования. В 80 регионах страны проходит 4,7 тыс. избирательных кампаний. В них вовлечены около 65 млн человек.

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Выборы губернатора Владимирской области — 2018
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