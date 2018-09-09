Единый день голосования завершился в Бурятии

Омск, , 15:08 — REGNUM В Бурятии, где 9 сентября 2018 года выбирали депутатов республиканского парламента, завершился единый день голосования. Ровно в 20:00 по местному времени закрылись все 836 избирательных участков.

По последним данным ЦИК РФ, явка на 18:00 составила 34,54% (на выборах депутатов Народного Хурала в 2013 году — 38,78% к 18 часам).

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, серьёзных нарушений в ходе голосования не было. При этом в избиркоме добавили, что были «некоторые проблемы», но комментарий по ним пока не дали.

Напомним, глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее сообщила о задержании замглавы участковой избирательной комиссии (УИК) №725 в столице Бурятии — городе Улан-Удэ. Ссылаясь на МВД, она уточнила, что члены данной УИК выехали в изолятор временного содержания, чтобы доставить туда семь заранее заполненных бюллетеней.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии 9 сентября 2018 года проходят выборы депутатов Народного Хурала VI созыва. Также в регионе выбирают глав города Северобайкальска, Закаменского, Кяхтинского и Мухоршибирского районов. В 21 районе проходят выборы глав и депутатов сельских поселений.

Всего в республиканском парламенте 66 депутатов. Половина из них избирается по одномандатным округам, половина — по партийным спискам.

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