К 18:00 явка на выборах губернатора Нижегородской области составила 33,83%

Нижний Новгород, , 19:51 — REGNUM В Нижегородской области явка на 18:00 на выборах губернатора 9 сентября 2018 года составила 33,83%. В рамках предыдущей губернаторской кампании, прошедшей в сентябре 2014 года, к этому времени свои голоса отдали 39,95% избирателей. Участки, которых в регионе открылось 2 174, будут работать для избирателей до 20:00, передаёт ИА REGNUM

В единый день голосования жители Нижегородской области должны выбрать главу региона из пятерых претендентов, в их числе представитель «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Александр Быков, депутат Заксобрания, представитель КПРФ Владислав Егоров, депутат Заксобрания области, представитель партии «Справедливая Россия» Галина Клочкова, депутат Госдумы, представитель ЛДПР Александр Курдюмов, врио губернатора Нижегородской области, представитель партии «Единая Россия» Глеб Никитин. Кандидаты проголосовали на выборах до полудня.

Наиболее активно голосуют жители Тоншаевского и Шарангинского районов области — здесь показатель явки превысил 73%. В Нижнем Новгороде максимальное число избирателей пришли на участки в Канавинском районе — 21,62%.

Явка на довыборах депутатов Госдумы по избирательному округу №29 составила 28,48%, в довыборах депутатов Законодательного собрания области по округу №6 приняли участие 19,77% от общего числа внесенных в списки избирателей.

На прошлых губернаторских выборах в 2014 году свои кандидатуры выдвигали семеро человек, итоговая явка составила 54,49%.

Напомним, в единый день голосования в Нижегородской области помимо губернатора выбирают депутата Госдумы, депутата Законодательного собрания. Довыборы в представительные органы власти проходят в 27 районах и четырёх городских округах, включая Нижний Новгород и Дзержинск. Также жители региона 9 сентября голосуют за стратегию развития региона до 2035 года.

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