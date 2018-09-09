Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы

Москва, , 15:05 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве. Традиционно глава государства проголосовал на участке в РАН.

«Москва развивается хорошими темпами… Я рассчитываю, что такой стиль будет сохранен на ближайшие пять лет», — отметил Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. Жителям Москвы предстоит избрать мэра города, состоятся также выборы в муниципальные органы власти.