В Татарии завершились муниципальные выборы

Казань, , 20:10 — REGNUM В Татарии в единый день голосования 9 сентября 2018 года распределяют 246 мандатов в представительных органах власти муниципалитетов, в том числе по два мандата в Казани и Набережных Челнах. На них претендуют 622 человека. В столице республике на 18:00 явка на довыборах составила 14,73%, участки закрылись в 20:00, всего на территории региона работало 275 пунктов для голосования, передает ИА REGNUM.

В Набережных Челнах на избирательные участки пришли 15% граждан от общего числа внесенных в списки.

На время открытия избирательных участков было зарегистрировано 166 818 избирателей, из которых 78 101 в Казани и 35 748 в Набережных Челнах. Выборы в этот день проходят в 42-х муниципалитетах, 206 сельских и 14 городских поселениях Татарии, все в представительные органы власти.

Напомним, на участках Татарии в этот день работают свыше 650 наблюдателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единый день голосования в России охватывает 80 регионов, где зарегистрированы свыше 65 млн избирателей. 9 сентября 2018 года в стране проходят довыборы семи депутатов Госдумы, выборы 26 глав субъектов Федерации, довыборы и выборы в представительные органы власти 16 регионов.

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