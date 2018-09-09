В Свердловской области на выборах нет серьёзных нарушений

Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM В Свердловской области на муниципальных выборах нет серьёзных нарушений. Об этом заявили в областном Центре общественного наблюдения за ходом голосования.

Наблюдение в центре ведут также члены областной Общественной палаты. Всего операторы Центра наблюдения за выборами с 8:00 получили 67 сообщений граждан. Практически все они обработаны. Многие жалобы не подтвердились или были вызваны недопониманием избирателей.

Как отметил при посещении центра губернатор Евгений Куйвашев, по имеющимся у него сведениям на данный момент серьёзных. Он также призвал граждан прийти на участки.

Напомним, в Свердловской области 9 сентября проходит 15 различных выборов. Наиболее крупные — в Екатеринбурге, где избирают гордуму.

Добавим, в России сегодня единый день голосования. Выборы идут в 80 регионах. Всего проходит более 4,7 тыс. кампаний. Проголосовать могут 65 млн человек.