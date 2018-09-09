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По данным на 18:00 явка на выборы в Забайкалье не превысила 20%

Политика

Жители Забайкальского края неохотно идут на муниципальные выборы и определяются с кандидатами в региональный парламент

Чита, 9 сентября 2018, 15:01 — REGNUM  Явка на выборы в Законодательное собрание Забайкальского края и голосование за кандидатов в муниципальные органы власти по состоянию на 18:00 местного времени составляет всего 19,20%. Об этом известил региональный избирком.

Наибольший процент проголосовавших по-прежнему отмечается в Агинском округе (36,93%), наименьший — демонстрирует Чита (11,72%).

Напомним, к 10:00 местного времени явка на избирательные участки в Забайкалье составляла менее 4% избирателей. К 10:00 она возросла до 9,08%, а к 15:00 не превысила даже 15%. Всего на территории Забайкальского края зарегистрировано 806,8 тысячи избирателей.

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Выборы в Законодательное собрание Забайкальского края-2018
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