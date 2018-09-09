На Ямале проголосовали более половины избирателей

Салехард, , 15:03 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе на 16:00 по местному времени (14:00 мск) активность избирателей составила 179 331 человек или 51,77% от общего числа избирателей. По-прежнему в лидерах голосования — сельские территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе избиркома ЯНАО.

Среди муниципальных районов лидирует Красноселькупский, где уже проголосовало 76,2% от общего числа избирателей. За ним следует Шурышкарский район — 70,27%, и Ямальский — 68,29%.

Самую высокую явку из городов показывают избиратели города Муравленко. Там проголосовало 60,63% избирателей.

Напомним, на Ямале выбирают главу Тюменской области, двух депутатов Заксобрания ЯНАО, депутатов в представительные органы и глав поселений. На выборах губернатора Тюменской области в 2014 году к 16:00 проголосовало 38,81% ямальцев.

Добавим, сегодня, в единый день голосования, выборы разного уровня проходят в 80 регионах России. На более 4,7 тыс. выборах могут отдать свои голоса около 65 млн человек, которые включены в списки избирателей.

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