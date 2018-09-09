За три часа явка на выборах новосибирского губернатора выросла всего на 6%

Новосибирск, , 14:57 — REGNUM Явка новосибирских избирателей на выборах губернатора на 18:00 (время местное) составила 24,94%. К этому времени проголосовали 530 877 жителя Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На выборах главы региона в 2014 году к этому часу явка была 26,85%.

Активнее всего в этом году голосуют в Здвинском районе региона — Здвинская избирательная комиссия в 18:00 отчиталась о 56,34% проголосовавших. Самыми пассивными остаются избиратели Октябрьского района города Новосибирска — явка на 18:00 составила 16,24%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 15:00 (время местное) явка избирателей на выборах губернатора Новосибирской области составляла 18,77%.

За пост губернатора региона борются Анатолий Кубанов, Георгий Михайлов, Дмитрий Савельев, Андрей Травников.

Отметим, что в единый день голосования только в Новосибирской области проходят более 30 избирательных кампаний, а всего в 80 регионах страны — более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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