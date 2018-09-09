На белгородских выборах не зафиксировано нарушений

Белгород, , 14:54 — REGNUM В Белгородской области выборы проходят спокойно и без нарушений. Об этом на брифинге рассказал региональный уполномоченный по правам человека Александр Панин.

Панин лично посетил более 10 избирательных участков в областном центре, Шебекинском городском округе, Прохоровском районе, и ни на одном из них не было претензий от избирателей, членов комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей.

«Выборы проходят в образцовом порядке. Возможно, некоторые избиратели ошибочно полагают, что местные выборы не имеют такого высокого значения, как, например, выборы Президента Российской Федерации. Я бы хотел развеять это ошибочное мнение и сказать, что сегодня граждане формируют самый массовый представительный орган власти местного самоуправления — то есть орган власти, который ближе всего к народу», — сказал Александр Панин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня. В Белгородской области избирают трех депутатов областной думы и 2036 депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе и новый созыв Белгородского городского совета. На территории региона работает 1 081 избирательный участок. К 12:00 средняя явка по региону составила 16,77%.

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