К 15:00 на выборы депутатов Курултая пришли около 30% жителей Башкирии

Уфа, , 14:47 — REGNUM К 15:00 в выборах депутатов Курултая Башкирии VI созыва приняли участие 29,75% граждан от общего числа внесенных в списки избирателей. На выборы пришли более 911 тыс. жителей республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ряде районов региона показатель явки избирателей превысил 53%. Максимальный уровень активности граждан зарегистрировала комиссия 44 округа. Здесь явка составила 53,89%.

Наиболее активно голосуют граждане в Салаватском муниципальном районе — 59,46%. Среди городских округов явка составила 23,35%, наибольшее число избирателей пришли на выборы в Кумертау — 41,53%. Явка в Уфе составила 16,27%.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября жители республики выбирают депутатов Государственного собрания VI созыва и 37 депутатов представительных органов местного самоуправления.

В выборах депутатов Курултая принимают участие около 1 тыс. кандидатов по партийным спискам и одномандатным округам, которые претендуют на 110 мест в региональном парламенте.

На выборах депутатов Государственного собрания Башкирии в 2013 году к 15:00 явка составляла 30,19%.

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