Два часа до закрытия участков: на выборы в Иркутской области пришли 22,39%

Иркутск, , 14:51 — REGNUM За два часа до закрытия избирательных участков в выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области и муниципальных выборах приняли участие всего 22,39% избирателей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома.

По состоянию на 18:00 местного времени самая высокая явка отмечена в Баяндаевском (49%) и Боханском (47%) районах, а самая низкая — в Бодайбинском районе (13,4%). В столице региона — Иркутске — избирательные участки посетили более 18% избирателей, в Ангарском городском округе — 22%, в Братске — 18%.

Всего в выборах приняли участие уже 418 027 избирателей.

Напомним, избирательным правом в Приангарье обладают 1859573 избирателя. Выборы в региональный парламент, согласно Уставу, проходят по смешанному принципу: 22 депутата избираются по одномандатным округам, а ещё 23 — по партийным спискам. По состоянию на 10:00 местного времени явка составляла почти 4%, к 12:00 она увеличилась до 10%, а в 15:00 составляла 18%.