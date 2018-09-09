Кадыров: Народы Дагестана доверяют Владимиру Васильеву

Грозный, , 14:41 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил вновь избранного главу Дагестана Владимира Васильева с избранием на должность. Комментируя выборы в соседней республике, чеченский лидер пожелал новому руководителю субъекта крепкого здоровья, успехов и удачи, а братскому Дагестану — процветания.

Как отметил Кадыров, поддержка большинством голосов депутатов говорит о высоком доверии к Васильеву.

«Он (Владимир Васильев — ред. ИА REGNUM ) получил уверенную поддержку парламента Дагестана. Это свидетельствует о том, что народы Дагестана доверяют Владимиру Абдуалиевичу, связывают с его именем надежды на ускоренное развитие экономики и социальной сферы РД», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября, в единый день голосования депутаты Народного собрания Дагестана выбрали нового главу республики на ближайшие пять лет. За Владимира Васильева отдали свои голоса 77 парламентариев. Его соперники Камил Давдиев и Махмуд Махмудов получили пять и четыре голоса соответственно.

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