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На Ямале вступил в должность самый молодой губернатор России

Политика

Дмитрий Артюхов избран главой Ямала 9 сентября 2018 года

Салехард, 9 сентября 2018, 14:42 — REGNUM  Дмитрий Артюхов официально вступил в должность главы Ямала. Церемония прошла в Салехарде сразу же после его избрания депутатами Заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Дмитрий Артюхов был назначен врио губернатора Ямала в конце мая. Сегодня, 9 сентября, состоялось заседание окружного Заксобрания, где из трёх кандидатов, представленных президентом России Владимиром Путиным, за Артюхова проголосовало большинство депутатов.

На инаугурации Дмитрия Артюхова поздравили главы Тюменской области, Югры, полпред президента в УФО Николай Цуканов, первый губернатор Ямала Юрий Неёлов. Участником мероприятия также стал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы и другие.

«Ямал сегодня вступает в период начала реализации знаковых проектов. Они станут залогом яркого и успешного будущего нашего региона», — заявил Дмитрий Артюхов, вступая в должность.

Напомним, Дмитрий Артюхов родился 17 февраля 1988 года. На сегодня он является самым молодым губернатором России

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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