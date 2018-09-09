Выборы в Тверской области проходят без нарушений – избирком

Тверь, , 14:27 — REGNUM Ни одной жалобы на ход голосования на выборах в Тверской области не поступило в избирательную комиссию региона по состоянию на 12:00. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Явка избирателей на 12:00 составила 8,57% в целом по региону составила, на выборах депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180 — 8,4%.

Как сообщается, за ходом выборов следят более тысячи наблюдателей от политических партий и еще 653 наблюдателя от Общественной палаты Тверской области.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Тверской области проходят дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, в списки избирателей включены 536 тыс. 831 избиратель.

На мандат депутата Государственной думы претендуют шесть зарегистрированных кандидатов: Сергей Веремеенко («Единая Россия»), Александр Гришин (Партия пенсионеров), Илья Клейменов (Коммунистическая партия «Коммунисты России»), Вадим Соловьев (КПРФ), Леонид Булатов (ЛДПР), Сергей Юровский («Справедливая Россия»). Также в регионе проходят муниципальные выборы — жителям предстоит в общей сложности выбрать 1971 депутата. Число кандидатов в общей сложности составляет 3448 человек.

Напомним, 9 сентября, в Единый день голосования, в 80 регионах России проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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