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Выборы парламента Бурятии: явка на 18 часов превысила 35%

Политика

В Бурятии в единый день голосования проходят выборы депутатов Народного Хурала

Улан-Удэ, 9 сентября 2018, 14:20 — REGNUM  В Бурятии явка на выборах депутатов Народного Хурала к 18:00, по имеющимся данным ЦИК РФ, составила 35,88%.

Избирательные участки в Бурятии закроются в 20:00 по местному времени.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах в парламент Бурятии 8 сентября 2013 года явка на 18:00 составила 38,78%.

Напомним, в единый день голосования жители Бурятии выбирают депутатов Народного Хурала VI созыва. Также проходят выборы в органы местного самоуправления, в том числе выбирают главу жители Северобайкальска.

Читайте ранее в этом сюжете: Бурятия: явка к 15 часам почти достигла 28%

Читайте развитие сюжета: Единый день голосования завершился в Бурятии

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Выборы депутатов Народного Хурала Бурятии в 2018 году
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