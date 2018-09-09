Выборы парламента Бурятии: явка на 18 часов превысила 35%

Улан-Удэ, , 14:20 — REGNUM В Бурятии явка на выборах депутатов Народного Хурала к 18:00, по имеющимся данным ЦИК РФ, составила 35,88%.

Избирательные участки в Бурятии закроются в 20:00 по местному времени.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах в парламент Бурятии 8 сентября 2013 года явка на 18:00 составила 38,78%.

Напомним, в единый день голосования жители Бурятии выбирают депутатов Народного Хурала VI созыва. Также проходят выборы в органы местного самоуправления, в том числе выбирают главу жители Северобайкальска.

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