В районах Белгородской области явка достигает 30%

Белгород, , 14:18 — REGNUM В Белгородской области явка на выборы к 12:00 составила 16,77%. Об этом на брифинге рассказал региональный уполномоченный по правам человека Александр Панин.

К полудню проголосовали более 162 тысяч избирателей. Напомним, в Белгородской области избирают трех депутатов областной думы и 2036 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Активнее других голосуют избиратели Красненского, Краснояружского, Ракитянского, Чернянского районов и Новооскольского городского округа — там явка составила более 30%. В областном центре проголосовали 12,10% избирателей, в Шебекинском городском округе — 17,05%.

На дополнительных выборах депутатов областной думы шестого созыва к полудню явка составила 22,85%.

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