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Около 2,4 тыс. заключённых проголосовали на выборах мэра Москвы

Политика

По предварительным данным, явка в СИЗО составила 98,11%

Москва, 9 сентября 2018, 14:17 — REGNUM  На выборах мэра Москвы проголосовали около 2400 заключённых СИЗО. Об этом на своем канале в Twitter сообщал член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

«В московских СИЗО проголосовало порядка 2400 человек. Явка 98.11%», — сообщил он.

Он отметил, что в Следственном изоляторе №2 «Бутырская тюрьма» проголосовали 410 москвичей, которые там содержатся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах мэра Москвы открыто 3 808 избирательных участков, из них 209 расположены за пределами города — в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях.

Напомним, 9 сентября 2018 года в России проходит Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

В списке претендентов на должность мэра Москвы пять кандидатов: Михаил Балакин(от партии «Союз Горожан»), Михаил Дегтярев(от ЛДПР), Вадим Кумин(от КПРФ), Илья Свиридов(от партии «Справедливая Россия»), и Сергей Собянин(действующий мэр Москвы, самовыдвижение).

Читайте ранее в этом сюжете: Явка избирателей в Москве превысила 8%

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Выборы мэра Москвы
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