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На Ямале сообщают о первом нарушении

Политика

Жительнице бухты Находка не выдали бюллетень

Салехард, 9 сентября 2018, 14:23 — REGNUM  В Ямальском районе на избирательном участке №1305 зарегистрировано первое нарушение. Жительнице бухты Находка не выдали бюллетень, так как она якобы свое избирательное право реализовала в ходе досрочного голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня произошел очень удивительный случай на избирательном участке № 1305. При мне зашла женщина голосовать, но странным образом ей не выдавали избирательный бюллетень. Оказалось, что за неё проголосовали в чуме несовершеннолетние дети. А дети этой женщины на мой вопрос «Кто вам сказал и принудил голосовать?», ответили, что люди прилетели и сказали поставить галочку на избирательном бюллетене за их кандидата. Но не будем гадать, кто у них кандидат», — сообщил в паблике «Голос тундры» один из кандидатов в депутаты Заксобрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному избирательному округу.

В территориальной комиссии Ямальского района сообщили, что жалобы от кандидата и избирательницы приняты и до подсчёта голосов будут рассмотрены.

Напомним, жителям ЯНАО предстоит избрать 9 сентября 2018 года губернатора Тюменской области, двух депутатов Заксобрания ЯНАО, несколько глав и парламентариев муниципалитетов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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