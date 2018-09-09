В Волгограде явка на выборах в гордуму составила 8%

Волгоград, , 14:12 — REGNUM В Волгограде явка на 12:00 на выборах депутатов гордумы составляет 8%. Как сообщили местные СМИ, жители областного центра голосуют менее активно, чем люди в других городах и районах региона.

Так, на выборах в Волжском явка к полудню составила 9,34%. Самая высокая явка на выборах городских депутатов — в Камышине, в городе на выборы уже пришли 13,9% избирателей.

При этом, по данным наблюдателей, выборы проходят спокойно, серьезных нарушений нет. Как сообщил журналистам заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Горняков, выборы проходят в штатном режиме. Между тем, по данным портала «V1», в Волгограде замечены случаи подвоза голосующих.

ИА REGNUM напоминает, что Волгоградской области 9 сентября выборы проходят в 22 районах и трех городах. В регионе открыто 666 избирательных участков. В целом по России, выборы проходят в 80 регионах, всего — более 4,7 тысяч кампаний разного уровня. В списки избирателей включены около 65 млн человек.