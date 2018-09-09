Новая геополитическая архитектура Восточной Азии

Владимир Павленко, , 14:09 — REGNUM

В Пхеньяне с официальным визитом находится председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Визит был согласован еще в мае, после того, как северокорейскую столицу посетил глава МИД Сергей Лавров, и приурочен к празднованию 70-летия КНДР, которое отмечается 9 сентября. Но так получилось, что приезд В. Матвиенко совпал с событиями, которые в очередной раз за последний год поставили северокорейское государство в центр мирового внимания.

Не далее чем около месяца назад свой визит в Пхеньян по рекомендации президента США Дональда Трампа отменил госсекретарь Майкл Помпео: выяснилось, что верховный лидер КНДР Ким Чен Ын держит жесткую и принципиальную позицию и отказывается от односторонних уступок Белому дому, который потребовал от него немедленного отказа от ядерного оружия. Да еще в унизительной форме предложил передать 60−70% ядерного арсенала «другой стране», за которой легко угадываются США.

Ответ Кима был для Вашингтона удручающим: сначала мирный договор, завершающий Корейскую войну 1950−1953 годов, и только потом — денуклеаризация КНДР.

«Разруливать» очередной тупик, устроенный в северокорейско-американских отношениях спесивостью Вашингтона, будут на уровне межкорейского диалога, в ходе запланированной на промежуток между 18 и 20 сентября встречи Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ином, который прибудет с визитом в Пхеньян. У Севера и Юга Корейского полуострова — своя повестка, и они имеют на нее историческое право, в конце концов, это единый корейский народ, разделенный противостоянием сверхдержав в холодной войне №1. У нынешней холодной войны №2 другой контекст и другие правила. Но в Вашингтоне, где не привыкли подстраиваться под конкретную ситуацию, а собираются и дальше диктовать всем вокруг свои интересы, мечтают и надеются, на мой взгляд, зря, что Мун «нагнет» Кима. Скорее, в ходе предстоящих корейско-корейских переговоров будет сделан новый энергичный шаг в сторону сближения двух сторон злосчастной 38-й параллели.

Юбилейный военный парад, на котором Валентина Матвиенко представляла нашу страну, продемонстрировал как военную мощь, так и государственную мудрость Ким Чен Ына, который, строго соблюдая дух сингапурской встречи с Д. Трампом, не включил в число парадных расчетов баллистические ракеты и не стал выступать с традиционной речью. Вашингтон, где уже приготовились всласть поэксплуатировать тему «милитаризма» КНДР на информационно-пропагандистском «поле боя», остались с носом и сейчас, наверное, срочно переписывают соответствующую программу.

Маленький, но важный штрих. Юбилей КНДР собрал гостей из многих стран мира, но в центре внимания, наряду с визитом В. Матвиенко, разумеется, был приезд на парад ее китайского коллеги — председателя ВСНП КНР Ли Чжаньшу, известного как один из архитекторов российского вектора внешней политики Си Цзиньпина. И думается, что двум спикерам было о чем поговорить, особенно в преддверии намеченной на ближайший месяц московской встречи китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Так что миссия Валентины Матвиенко в Пхеньяне не ограничивалась передачей письма российского лидера главе КНДР, а затронула куда более широкой спектр актуальных вопросов АТР и той роли, которую Россия играет в делах и расстановке сил в этом важнейшем регионе.

На фоне множества официальных мероприятий, в которых в ходе визита приняла участие российский спикер, выделяется информация о ряде знаковых вещей, которые уже в ближайшее время повлияют на ход мировых событий.

Первое. Назвав санкции против КНДР «драконовскими» и дав высокую и, что немаловажно, не только протокольную, но и эмоциональную, личную оценку успешному развитию страны, несмотря на американское давление, Валентина Матвиенко, не исключено, что сделала первый шаг к выходу Москвы из режима этих санкций. И это было бы вполне логично, особенно на фоне беспрецедентной доброй воли, которую демонстрирует миру и своим оппонентам Ким Чен Ын, а также расширяющегося санкционного нажима, с которым столкнулась сама Россия.

Уже этого было бы достаточно, чтобы считать визит главы Совета Федерации в Пхеньян успешным, но его результаты этим не ограничились.

Второе. По итогам переговоров с Ким Чен Ыном Валентина Матвиенко подтвердила, что северокорейский лидер по приглашению Владимира Путина вскоре посетит Россию. И поскольку в ее сообщения прозвучало, что приедет он не на Восточный экономический форум, открытие которого ожидается в ближайший вторник 11 сентября во Владивостоке, скорее всего, его визит будет полноценным и полномасштабным. Важность такого события для двусторонних отношений, а также его влияние на ситуацию в АТР и в мире в целом было бы трудно переоценить. Особенно на фоне плодотворного диалога, который Москва ведет с Сеулом.

И третье. Валентина Матвиенко подтвердила, что Ким Чен Ын является сторонником объединения двух сторон Корейского полуострова. Это приобретает особое значение на фоне недавнего диалога северокорейского лидера со спецпосланником президента Южной Кореи, в ходе которого Ким заявил, что понимает озабоченность США возможным выдворением из Южной Кореи американского военного контингента в случае международно-правового завершения Корейской войны. Но считает эту перспективу не связанной с решением ядерной проблемы. Иначе говоря, Ким четко дал понять Д. Трампу и всему американскому истеблишменту, что вопросы корейской интеграции будут решаться не в Вашингтоне, а Пхеньяне и Сеуле. И в этом наши корейские друзья по обеим сторонам разделительной линии безусловно могут положиться на поддержку и Пекина, и Москвы.

Помимо признания очевидной исторической справедливости такого подхода, следует вспомнить и то, как с подачи американцев и командования НАТО вышвыривали в начале 90-х годов из Восточной Европы советских военнослужащих, выбрасывая их с семьями порой в бараки и даже в палатки в открытом поле. Мы — не злопамятные, у нас просто хорошая память, и, как учил своих западных коллег и последователей еще «железный» Бисмарк, «русские не прощают и всегда возвращаются».

Визит Валентины Матвиенко в КНДР продолжается и завершится в понедельник. Но уже сейчас ясно, что он стал еще одним важным кирпичиком в здание новой архитектуры региональной и глобальной безопасности, расстановки сил и, шире, новой истории востока Евразии, которую российский, китайский и корейский народы пишут совместно. Не говоря уж о той уникальной роли, которую способен выполнить и уже выполняет этот союз в современных, крайне непростых условиях не располагающей к благодушию международной обстановки.