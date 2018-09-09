Орловская область – лидер по явке среди регионов ЦФО

Орел, , 14:02 — REGNUM Орловская область лидирует по числу проголосовавших избирателей к 12:00 9 сентября среди регионов Центрального федерального округа, сообщает ИА REGNUM.

Так, на 12:00 в Орловской области, где выбирают губернатора, на избирательные участки пришли 21,66% избирателей. В соседней Воронежской области, где также проходят выборы главы региона, к полудню проголосовали лишь 15,36% избирателей.

На выборах губернатора Владимирской области за четыре часа проголосовали лишь 13,4% жителей. В Ивановской области на 12:00 активность проявили только 12,84% избирателей. В Московской области явка на выборы главы региона составила 12,21%. А в Москве проголосовали лишь 7,67% жителей.

В Смоленской области, где проходят выборы депутатов областной думы шестого созыва, явка составила 9,62%.

9 сентября в России — Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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