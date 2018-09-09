Общественная палата фиксирует хайп на наблюдении за выборами

Москва, , 14:00 — REGNUM Общественники строго проверяют сообщения о нарушениях в ходе Единого дня голосования. Волонтеры ситуационного центра Общественной палаты РФ по состоянию на 14:00 МСК 9 сентября обзвонили 146 общественных наблюдателей из 11 регионов России. Наблюдателями не было зафиксировано ни одного нарушения.

На горячую линию ОП РФ поступило одно сообщение о нарушении, оно в настоящий момент проверяется.

Волонтеры ситуационного центра также проверяют заявления о нарушениях с карты движения «Голос». Верифицирована информация по 17 заявленным нарушениям — только три из них подтверждены и устранены.

Так, выявлены и устранены следующие нарушения: не попадавшие в обзор камер урны для голосования в Хабаровске, драка и вызов охранников на одном из участков в Москве, заявление от избирателя в Алтайском крае, внесенного в списки для надомного голосования, о том, что он не подавал заявку о желании проголосовать вне помещения для голосования.

Заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков подчеркнул, что общественники строго проверяют сообщения о нарушениях на местах, следуя «золотому стандарту» наблюдателя. Но есть независимые организации, которые ставят перед собой иную цель, нежели чистота выборов, из-за них растет поток сфабрикованных обвинений в нарушении.

«Начинается хайп на наблюдении: непроверенная информация публикуется под видом уже свершившейся либо уделяется внимание де-факто разрешенным мероприятиям. Например, на одном предприятии распространялись приглашения на выборы. Это было подано как административный ресурс. Хотя на самом деле это было обычное информирование избирателей», — цитирует Комкова «Парламентская газета«.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.